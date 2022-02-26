УЕФА расторгает многомиллионный контракт с российским Газпромом, – СМИ
13:15 - Читати українською
Российские компании продолжают терять контракты и договоренности из-за вторжения в Украину.
Союз европейских футбольных ассоциаций решил прекратить любое сотрудничество с Газпромом, сообщает The Times.
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Такое решение принято из-за военных действий России в отношении Украины. Из-за досрочного разрыва соглашения, которое было рассчитано до конца сезона 2023/24, УЕФА может потерять до 100 млн евро.
Напомним, уже ранее было принято решение забрать у Санкт-Петербурга статус хозяина финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.
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