Российские компании продолжают терять контракты и договоренности из-за вторжения в Украину.

Союз европейских футбольных ассоциаций решил прекратить любое сотрудничество с Газпромом, сообщает The Times.

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Такое решение принято из-за военных действий России в отношении Украины. Из-за досрочного разрыва соглашения, которое было рассчитано до конца сезона 2023/24, УЕФА может потерять до 100 млн евро.

Напомним, уже ранее было принято решение забрать у Санкт-Петербурга статус хозяина финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.

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