"УЕФА рассматривает вариант с полным окончанием Лиги чемпионов и Лиги Европы": Павелко не исключает худший сценарий

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о главных приоритетах УЕФА в продлении еврокубкового сезона.

"Есть специальная рабочая группа, которая будет отслеживать ситуацию с коронавирусом.

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Будут приняты два, три, четыре варианта, в том числе и полное окончание европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но УЕФА стремится доиграть чемпионаты. Для этого и было решено перенести Евро", – сказал Павелко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, оба еврокубки остановились на стадии 1/8 финала. Среди них и противостояние донецкого Шахтера и Вольфсбурга, в котором сыгран только первый матч – победа "горняков" 2:1 на выезде.

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