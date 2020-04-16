УЕФА рассматривает новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций подстраивается под реалии пандемии.

23 апреля УЕФА на совещании будет принимать решение о будущем футбольного сезона в Европе, включая судьбу Лиги чемпионов, сообщает BBC.

УЕФА подготовил неожиданный вариант доигрывания еврокубков

По информации издания, организация объявит 29 августа датой проведения финала Лиги чемпионов, а ключевая встреча ЛЕ состоится за три дня до этого. По какому сценарию будет проходить продолжение еврокубкового сезона, пока решается, УЕФА рассматривает два варианта.

Также в организации могут позволить европейским федерациям досрочно завершать свои чемпионаты, но только с согласия УЕФА.

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