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УЕФА рассматривает два варианта доигрывания сезона 2019/20 – еврокубки возобновятся нескоро

19:51 35 Читати українською
УЕФА рассматривает два варианта доигрывания сезона 2019/20 – еврокубки возобновятся нескоро
УЕФА готовит план возобновления сезона / фото из открытых источников

На заседании Исполнительного комитета УЕФА были озвучены возможные варианты возобновления сезона 2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

23 апреля УЕФА провел заседание Исполкома, которое состоялось в формате видеоконференции. Были заслушаны отчеты рабочих групп, которые работали совместно с Ассоциацией европейских клубов (АЕК), европейскими лигами и профсоюзом FIFPro Europe.

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Рабочая группа по вопросам календаря оценивает два сценария. Оба предусматривают возобновление внутренних соревнований до старта еврокубков. Один вариант предусматривает их параллельное проведение, другой – окончание внутренних турниров, а затем возобновление турниров УЕФА в августе, сообщает официальный сайт УЕФА.

Новосозданная медицинская группа под руководством профессора Тима Майера исследует медицинские аспекты возобновления футбольного сезона и сотрудничает с АЕК и европейскими лигами, чтобы вместе с клубами и лигами выработать единые рекомендации и инструкции по защите здоровья.

Напомним, ранее УЕФА официально перенес финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ожидается, что решающие матчи обоих евротурниров пройдут в конце августа. К слову, единственным представителем Украины в еврокубках остался Шахтер, который в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде обыграл Вольфсбург (2:1).

Заметим, что до возобновления национальных чемпионатов остается ждать минимум месяц – да и то в лучшем случае. Наиболее вероятным является возвращение Бундеслиги, которая готова к проведению матчей уже в мае.

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