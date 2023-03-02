Барсагейт выходит на международный уровень. УЕФА запросил у Королевской федерации футбола Испании (RFEF) всю необходимую информацию по делу Энрикеса Негрейры. Об этом заявил секретарь RFEF Андреу Кампс, информирует AS.

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Кампс не стал вдаваться в подробности о предоставленной информации и сроках, которыми теперь будет заниматься УЕФА.

Барселона не может быть наказана в течение этого сезона из-за срока давности дела. Клуб прекратил выплаты Негрейре 5 лет назад, в то время как наказания могут назначаться, если срок дела не превышает трёх лет. Однако ФИФА и УЕФА имеют право налагать на клубы санкции.

Теоретически Барселона может быть наказана понижением в классе или вычетом очков.

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