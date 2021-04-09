УЕФА раскритиковал арбитра, который взял автограф у Холанд для благотворительного проекта
Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти не оценил поступок румынского рефери Октавиана Шовре.
"Вы отвечаете за свое поведение и поведение членов вашей команды, когда работаете на матчах УЕФА.
Автограф Холанда пойдет на благотворительность – благородные мотивы судьи
Если вы хотите, чтобы вас уважали так же, как и игроков, зачем просить у них автограф и футболку? Они просят вас об этом? Это просто недопустимо, это вопрос достоинства. Не забывайте о количестве телекамер во время матчей УЕФА – они снимают все", – цитирует Розетти Sky Sport.
Румынский арбитр после матча ЛЧ Манчестер Сити – Боруссия Д (2:1) взял автограф у звезды гостей Эрлинга Холанда. Позже стало известно, что рефери собирает подобные трофеи и передает их на благотворительность.
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