УЕФА работает над переносом Евро-2020, – заявление представителя организации

Представитель руководителей Союза европейских футбольных ассоциаций Эвелина Кристиллин призналась, что УЕФА готовится к радикальным мерам по проведению континентального первенства.

"Мы работаем над переносом Евро-2020", – цитирует Кристиллин итальянский журналист Николо Скира в twitter.

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Ранее СМИ сообщали, что УЕФА объявит решение по Евро-2020 17 марта. Вероятнее всего, что турнир перенесут на 2021 в связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса на территории Европы.

Напомним, Евро-2020 по плану должно было бы начаться 12 июня и продлиться до 12 июля.

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