Бранн выиграл у УЕФА суд в деле по штрафу за поведение своих болельщиков.

УЕФА оштрафовал Бранн за то, что болельщики команды "распространяли оскорбительные сообщения провокационного характера", то есть называли организацию "мафией". Это же слово появилось на баннере во время матча женской Лиги чемпионов.

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Изначально Бранн безуспешно подал апелляцию в УЕФА, а затем обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который занял сторону клуба. CAS постановил, что такое основополагающее право человека, как свобода выражения мнения, имеет в данном случае наибольший вес. Спортивный арбитражный суд согласен с Бранном в том, что необходимо учитывать контекст термина "УЕФА – мафия", а именно, что он относится к закрытой группе людей, осуществляющих власть в определенной сфере.

Однако это не означает, что это скандирование может использоваться во всех случаях, добавил CAS. В возможных будущих случаях УЕФА должен будет доказать, что термин является оскорбительным или провокационным.

Кстати, Бранн вряд ли обанкротился бы из-за штрафа. Сумма составила 5000 евро.

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