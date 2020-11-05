Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к Международной федерации футбола с просьбой разрешить арбитрам определять, намеренно футболист сыграл рукой, или нет. Поправки позволят предотвратить несправедливое наказание игроков.

"Попытка четко определить случаи, когда обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущими разочарованием и дискомфортом.

Инфантино могут лишить членства в МОК – президента ФИФА обвиняют в поддержке организованной преступности

Дух игры должен быть сохранен всегда. Я считаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными поправками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который требуется рассмотреть.

Довольно часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтоб избежать чрезмерного дробления хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча.

Нет ничего постыдно в том, чтоб признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей. Поэтому они должны быть пересмотрены", – цитирует обращение президента УЕФА Александера Чеферина издание The Associated Press.

Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассмотрит обращение в ближайшее время.

"У Динамо відібрали чистий гол": чому Барселоні забили тільки один, хто фаворит Класичного і чи реальна відставка Каштру