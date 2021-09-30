Голкипер Шерифа Гиоргос Атанасиадис стал главным героем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов после матча с Реалом.

Греческий голкипер стал одним из авторов сенсационной победы Шерифа над Реалом и заслуженно признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В активе Атанасиадиса аж 11 сейвов и только 1 пропущенный мяч. Подопечный Вернидуба опередил в голосовании одноклубника Яремчука Дарвина Нуньеса (дубль в ворота Барселоны), Лероя Сане (гол и ассист против Динамо) и Милана Шкриняра (удержал ворота Интера нетронутыми в игре с Шахтером).

К слову, Атанасиадис в текущем сезоне сыграл в 14 матчах Шерифа в текущем сезоне, в 9 из которых удержал ворота на замке.

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