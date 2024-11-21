Судейская бригада в матче 6-го тура Лиги наций Швеция – Азербайджан допустила грубую ошибку, отменив гол Исака, который был забит по правилам. Как информирует Sportbladet, арбитры, которые отвечали за видеоповторы, зафиксировали офсайд в неправильное время. Они нарисовали офсайдную линию, когда Исак не принимал участия в эпизоде, следовательно, форвард Ньюкасла находился в пассивном офсайде.

Лига наций: Турция сенсационно упустила первое место в группе – "Месси" оформил первый дубль за Уэльс, Дьокереш в огне

Это событие случилось при счёте 3:0 в пользу Швеции, гол Исака должен был стать четвёртым голом хозяев. Несмотря на ошибку, она не повлияла на исход встречи – скандинавская команда добыла победу со счётом 6:0. Сообщается, что УЕФА признал ошибку польской бригады арбитров.