УЕФА признал ошибку VAR – она стоила звезде АПЛ гола в матче Лиги наций
Гол Александра Исака за сборную Швеции в ворота Азербайджана был необоснованно отменен из-за офсайда.
Судейская бригада в матче 6-го тура Лиги наций Швеция – Азербайджан допустила грубую ошибку, отменив гол Исака, который был забит по правилам. Как информирует Sportbladet, арбитры, которые отвечали за видеоповторы, зафиксировали офсайд в неправильное время. Они нарисовали офсайдную линию, когда Исак не принимал участия в эпизоде, следовательно, форвард Ньюкасла находился в пассивном офсайде.
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Это событие случилось при счёте 3:0 в пользу Швеции, гол Исака должен был стать четвёртым голом хозяев. Несмотря на ошибку, она не повлияла на исход встречи – скандинавская команда добыла победу со счётом 6:0. Сообщается, что УЕФА признал ошибку польской бригады арбитров.