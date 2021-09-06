УЕФА пытается ускорить возвращение полноценного зрелища в матчах Лиги чемпионов и других международных турниров.

Футбольный союз позволит гостевым фанатам снова посещать матчи еврокубков, утверждает Fans Europe.

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Решение вступит в силу уже со следующей недели. Среди украинских клубов первым почувствовать улучшения должен Шахтер, который в стартовом туре ЛЧ поедет в гости к молдавскому Шерифа (15 сентября). Заря также начнет групповой этап Лиги конференций с выезда – соперником луганчан станет норвежский Будё-Глимт (16 сентября). Правда, гостевым фанатам следует придерживаться всех карантинных ограничений, которые действуют в странах хозяев.

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Ожидается, что вскоре УЕФА подтвердит смягчение и для поединков национальных сборных.

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