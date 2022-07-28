Теперь матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций смогут посетить больше болельщиков.

УЕФА позволит болельщикам просматривать матчи не только при наличии сидячих мест – теперь на стадионах фанаты смогут поддерживать свои команды стоя, сообщает AS.

Кельн официально попросил УЕФА отстранить белорусские клубы – немцы не хотят играть с приспешниками Путина

Такое решение позволит вмещать больше поклонников. Традиция со стоящими местами для поддержки команд сохранилась в Англии, Германии и Австрии, которые и стали инициаторами инновации. Первым клубом, объявившим, что внедрит это правило, стала дортмундская Боруссия. Теперь стадион Сигналь Идуна Парк будет вмещать 81 365 болельщиков.

Программа будет действовать только в странах, где это правило прописано в законодательстве, в частности, в Англии, Франции и Германии.

Барселона и Ювентус расписали яркую ничью – Дембеле забил два роскошных индивидуальных гола, Левандовски снова молчал