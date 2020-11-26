"Я ожидал любое решение, но только не такое. Как можно делать такие вещи? Ведь Украина абсолютно не виновата.

Шевченко: Я не буду комментировать решение УЕФА

Я возмущен таким решением, как бывший футболист и как тренер. Потому что не только я должен высказаться. Пусть другие специалисты тоже выскажутся. УЕФА принял неправильное решение – это так просто не закончится. Есть честные люди, которые работают в футболе, и они поймут, что несправедливо так относиться к нашей сборной", – цитирует Сабо сайт каналов "Футбол".

УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне. Сам вердикт означает, что сборная Украины вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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