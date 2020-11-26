"УЕФА принял неправильное решение – это так просто не закончится": Сабо призвал поддержать сборную Украины
Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо раскритиковал УЕФА за приговор сборной Украины относительно матча против Швейцарии.
"Я ожидал любое решение, но только не такое. Как можно делать такие вещи? Ведь Украина абсолютно не виновата.
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Я возмущен таким решением, как бывший футболист и как тренер. Потому что не только я должен высказаться. Пусть другие специалисты тоже выскажутся. УЕФА принял неправильное решение – это так просто не закончится. Есть честные люди, которые работают в футболе, и они поймут, что несправедливо так относиться к нашей сборной", – цитирует Сабо сайт каналов "Футбол".
УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне. Сам вердикт означает, что сборная Украины вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.
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