Барселона надеялась вернуться на Камп Ноу до конца года, но этот план не может быть реализован. Правила УЕФА не позволяют клубу менять стадион по ходу турнира. "Блаугранас" начали Лигу чемпионов на Монжуике – следовательно, должны на нём же и завершить выступления в турнире.

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Каталонский клуб не хочет нести расходы по содержанию двух стадионов одновременно (чтобы играть матчи Ла Лиги на Камп Ноу, а ЛЧ – на Монжуике), поэтому было решено продолжать играть на Монжуике до конца этапа соревнований Лиги чемпионов. А так Барселона была готова перебраться на Камп Ноу уже в конце ноября – это возвращение совпало бы со 125-летним юбилеем клуба.

Теперь стало известно, что обновлённый Камп Ноу откроет свои двери 16 февраля для домашнего матча против Райо Вальекано. Ожидается, что к этому времени реконструкция будет завершена примерно на шестьдесят процентов, а это означает, что клуб сможет заполнить стадион примерно на 60% (60 тысяч болельщиков). Если все пойдет по плану, Барселона проведет еще только семь домашних игр на Монжуике.

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