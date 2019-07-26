УЕФА представил топ-10 голов в сезоне 2018/19: Месси и Роналду в обойме вместе с экс-форвардом Зари

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл традиционное голосование за самый красивый гол.

УЕФА опубликовал десятку самых красивых голов по версии организации за прошлый сезон.

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Выбрать победителя в этом рейтинге могут болельщики, проголосовав на официальном сайте УЕФА.

Стоит отметить, что в список вместе с традиционными голеадорами – Криштиану Роналду и Лионелем Месси, попал и экс-форвард Зари, а ныне игрок кипрского Аполлона Давид Фопала.

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