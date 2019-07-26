УЕФА представил топ-10 голов в сезоне 2018/19: Месси и Роналду в обойме вместе с экс-форвардом Зари

Украина — 20:06 10
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Динамо – Шахтер: польский канал вызвал истерику местных фанатов из-за новости о показе Суперкубка Украины
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Динамо, Заря и Десна не намерены транслировать матчи на ТК Футбол, несмотря на решение о едином телепулеУкраина — 17:25 378
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Цыганков вернулся в общую группу Динамо перед матчем против Шахтера – трое других игроков не тренируются с командойСуперкубок Украины — 12:53 376
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Динамо официально представило Караваева и Кадири – Хацкевич рассказал о первых впечатлениях от работы с новичкамиУкраина — 11:58 376
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Заря победила Будучность в Лиге Европы: подтверждение класса луганчан, удачный дебют Скрипника и проблемы при стандартахЛига Европы — 02:50 1064