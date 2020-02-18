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УЕФА представил мяч для финала Лиги чемпионов 2019/20 – дизайнеры выбрали мрачные цвета

12:26 112 Читати українською
УЕФА представил мяч для финала Лиги чемпионов 2019/20 – дизайнеры выбрали мрачные цвета
Ливерпуль – победитель прошлого розыгрыша ЛЧ / Reuters

Стало известно, каким мячом будут играть финалисты текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

УЕФА в своем официальном Твиттере обнародовал фотогорафии обновленного "кожаного".

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Дизайнеры решили отказаться от привычных ярких цветов, выбрав более сдержанный стиль. Мяч выполнен в мрачной гамме, которая переливается от фиолетового до синего. Его изготовлением занимался многолетний технический партнер УЕФА – немецкая компания Adidas.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2019/20 будет принимать стадион имени Ататюрка в Стамбуле. Главный титул клубного футбола Европы разыграют 30 мая.

Атлетико – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Атлетико – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
08:30
401
Теги
Лига чемпионов УЕФА Футбольный мяч
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