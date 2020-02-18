УЕФА представил мяч для финала Лиги чемпионов 2019/20 – дизайнеры выбрали мрачные цвета

Стало известно, каким мячом будут играть финалисты текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
УЕФА в своем официальном Твиттере обнародовал фотогорафии обновленного "кожаного".
Adidas представил официальный мяч Евро-2020
Дизайнеры решили отказаться от привычных ярких цветов, выбрав более сдержанный стиль. Мяч выполнен в мрачной гамме, которая переливается от фиолетового до синего. Его изготовлением занимался многолетний технический партнер УЕФА – немецкая компания Adidas.
Напомним, финал Лиги чемпионов 2019/20 будет принимать стадион имени Ататюрка в Стамбуле. Главный титул клубного футбола Европы разыграют 30 мая.
Атлетико – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов