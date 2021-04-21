Вероятно, клубы АПЛ имели дополнительную мотивацию, чтобы окончательно "откреститься" от идеи Суперлиги.

УЕФА пообещал представителям чемпионата Англии немалое вознаграждение, если те выйдут из проекта, утверждает Mundo Deportivo.

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Интересно, что испанским клубам подобные предложения не поступали. Более того, Реал и Барселона сохраняют спокойствие, надеясь запустить турнир позже и в другом формате. Ювентус также не спешит "убегать" из проекта.

Напомним, все 6 представителей АПЛ уже официально отказались от участия в Суперлиге, а турнир временно приостановлен.

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