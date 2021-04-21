УЕФА предложил клубам АПЛ серьезные деньги за выход из Суперлиги, – Mundo Deportivo
Вероятно, клубы АПЛ имели дополнительную мотивацию, чтобы окончательно "откреститься" от идеи Суперлиги.
УЕФА пообещал представителям чемпионата Англии немалое вознаграждение, если те выйдут из проекта, утверждает Mundo Deportivo.
Перес не волнуется из-за возможного выхода клубов из Суперлиги
Интересно, что испанским клубам подобные предложения не поступали. Более того, Реал и Барселона сохраняют спокойствие, надеясь запустить турнир позже и в другом формате. Ювентус также не спешит "убегать" из проекта.
Напомним, все 6 представителей АПЛ уже официально отказались от участия в Суперлиге, а турнир временно приостановлен.
"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило