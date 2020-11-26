Пресс-атташе Карабаха Нурлан Ибрагимов, который на фоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе призвал убивать армян, получил пожизненную дисквалификацию. Она началась с 3 ноября – дня фактического отстранения. Клуб за высказывания своего представителя в соцсетях оштрафован на 100 тысяч евро.

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Более того, УЕФА обратится в ФИФА с просьбой запретить Ибрагимову заниматься футбольной деятельностью во всем мире (сейчас отстранения распространяется только на страны, подпадающие под юрисдикцию Союза), информирует официальный сайт УЕФА.

К слову, Карабах выступает в Лиге Европы 2020/21, однако проиграл все 3 матча (Сивасспору, Вильярреалу и Маккаби Тель-Авив).

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