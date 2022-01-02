УЕФА в своем Твиттере вспомнил отбитый Шовковским пенальти после удара Рауля в поединке группового этапа Лиги чемпионов сезона 1999/00 с мадридским Реалом, поздравив таким образом экс-звезду Динамо с 47-летием.

Известный агент намекнул на еще один громкий трансфер из Динамо

К слову, тогда киевляне на Сантьяго Бернабеу расписали с мадридцами боевую ничью со счётом 2:2.

Напомним, Шовковский – воспитанник Динамо. За "бело-синих" выступал с 1994 по 2016 гг. За этот период провел в составе киевлян 454 поединка, в которых пропустил 372 гола и еще в 212 матчах оставлял свои ворота нетронутыми. Ныне Александр – ассистент главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

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