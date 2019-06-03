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УЕФА поздравил Реброва с днем рождения, вспомнив его роскошный гол в Лиге чемпионов

13:07 173 Читати українською
УЕФА поздравил Реброва с днем рождения, вспомнив его роскошный гол в Лиге чемпионов
Сергей Ребров / фото: ФК Ференцварош

Сегодня, 3 июня, бывший игрок Динамо Сергей Ребров празднует свое 45-летие.

Пресс-служба УЕФА не упустила возможности поздравить украинца, напомнив читателям официальной страницы организации в Твиттере гол Реброва в ворота Русенборга.

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Сергей забил второй мяч в поединке второго группового раунда Лиги чемпионов, который состоялся 29 февраля 2000 и завершился победой киевлян со счет 2:1.

Напомним, сейчас Ребров работает главным тренером Ференцвароша, вместе с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.

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