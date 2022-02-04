УЕФА в своем Твиттере вспомнил гол Олега Протасова в ворота сборной Италии, поздравив бывшего нападающего Динамо и Днепра с 58-летием.

"К победе": Малиновский зарядил сборную Украины по футзалу перед матчем против россиян

Напомним, 22 июня 1988 года в полуфинале чемпионата Европы сборная СССР одолела итальянцев со счетом 2:0. Главными действующими лицами в матче были представители Динамо. На 61-й минуте счет открыл Геннадий Литовченко, а уже через две минуты Александр Заваров промчался левым флангом и выкатил пас-конфетку на Протасова, который эффектным выстрелом поставил точку в поединке.

К слову, сегодня Протасов работает в должности первого вице-президента УАФ.

"Від "Червоної рути" з автобуса мурашки по шкірі бігали": чому Косенко – футзальний цар і чи є шанси в України з Росією