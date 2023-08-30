Узбекский экс-нападающий Динамо Максим Шацких сегодня празднует свое 45-летие, с чем его поздравил и официальный аккаунт УЕФА в твиттере.

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Для поздравления выбрали неординарное достижение Шацких – дубль в ворота мадридского Реала в 2006 году. Сначала узбек сыграл на опережение после навеса Белькевича, а затем со второй попытки переиграл Касильяса после передачи Милевского.

Напомним, что Шацких выступал за Динамо с 1999 по 2009 годы. За этот период Максим провел за киевлян 328 матчей, в которых отметился 141 голом и 18 ассистами.

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