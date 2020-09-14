Бывший вингер Шахтера Дуглас Коста 14 сентября празднует день рождения. Сегодня бразильцу исполнилось 30 лет.

По случаю юбилея пресс-служба УЕФА подготовила яркое видео голов Косты в поединках Лиги чемпионов. В нарезку попали мячи, забитые бразильцем в футболке "горняков".

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Напомним, Коста выступал за Шахтер более пяти лет (2010-2015). За это время Дуглас пять раз выиграл чемпионат Украины, трижды становился обладателем национального Кубка и еще четыре – Суперкубка.

Летом 2015 года вингер за 40 млн евро перешел в мюнхенскую Баварию, из которой позже перебрался в туринский Ювентус.

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