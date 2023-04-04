УЕФА поздравил экс-форварда сборной Украины с днем рождения, вспомнив голы за Динамо и Шахтер
Бывший нападающий Динамо, Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес получил поздравления с 36-летием.
Жуниору Мораесу сегодня исполнилось 36 лет, с чем его поздравил официальный Instagram УЕФА, вспомнив его голы в еврокубках.
Экс-звезды УПЛ проиграли финал Кубка Бразилии – судьбу титула решила серия пенальти
Бывший нападающий сборной Украины успел поиграть за Динамо и Шахтер. В составе киевлян Жуниор успел сыграть 24 поединка в Лиге чемпионов и Лиге Европы, отметившись 9 голами и 1 ассистом. За "горняков" Мораес принял участие в 27 матчах, записав в свой актив 12 голов и 6 ассистов.
Сейчас нападающий бразильского происхождения выступает за Коринтианс, сыграл в 3 матчах, но не отличался результативными действиями.
Шевченко и Ребров вне конкуренции, Мудрик и Яремчук с мечтой о топ-5 – лучшие украинские бомбардиры в ЛЧ