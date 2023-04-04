Жуниору Мораесу сегодня исполнилось 36 лет, с чем его поздравил официальный Instagram УЕФА, вспомнив его голы в еврокубках.

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Бывший нападающий сборной Украины успел поиграть за Динамо и Шахтер. В составе киевлян Жуниор успел сыграть 24 поединка в Лиге чемпионов и Лиге Европы, отметившись 9 голами и 1 ассистом. За "горняков" Мораес принял участие в 27 матчах, записав в свой актив 12 голов и 6 ассистов.

Сейчас нападающий бразильского происхождения выступает за Коринтианс, сыграл в 3 матчах, но не отличался результативными действиями.

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