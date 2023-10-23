УЕФА на своей странице в социальной сети Х (когда-то Твиттер) поздравил полузащитника Динамо и сборной Украины Андрея Ярмоленко, которому исполнилось 34 года.

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Интересно, что на главной странице организации поздравление было подкреплено голом юбиляра в ворота сборной Нидерландов на чемпионате Европы 2020 года (матч завершился поражением Украины 2:3). В свою очередь официальная страница Лиги Европы выбрала эффектный пас пяткой Андрея еще во время выступлений за Вест Хэм.

Напомним, сейчас Ярмоленко находится на больничном – лидер Динамо перенес операцию на колене в Барселоне. Накануне он поддержал свою команду в матче с СК Днепр-1 (0:1), выйдя на костылях на поле перед стартом поединка.

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