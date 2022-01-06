УЕФА в своем Твиттере вспомнил гол Александра Головко в ворота лондонского Арсенала, поздравив таким образом экс-звезду Динамо с 50-летием.

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В групповом этапе Лиги чемпионов сезона 1998/99 киевляне на своем поле одолели "канониров" 3:1. На голы Сергея Реброва (с пенальти), Александра Головко и Андрея Шевченко результативным выстрелом в конце матча ответил Стивен Хьюз.

Напомним, за свою карьеру Головко успел поиграть за Таврию, Динамо и китайский Циндао Бейлейт. Бутсы на гвоздь повесили в 2006 году, перейдя на тренерскую работу. Возглавлял юношескую и молодежную сборные Украины, а также непродолжительное время работал с Кремнем. Сейчас Александр – футбольный эксперт.

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