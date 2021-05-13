Киевский клуб продолжает получать поздравления. Сегодня Динамо исполнилось 94 года.

13 мая 1927-го в Киеве было зарегистрировано спортивное общество "Динамо". Это событие дало начало истории столичного клуба.

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Не забыл о знаменательной дате даже УЕФА, поздравив Динамо в соцсетях. По этому случаю пресс-служба Союза опубликовала видеообзор легендарного матча киевлян против Барселоны на Камп Ноу, который завершился капитуляцией хозяев со счетом 0:4.

Напомним, это культовое противостояние между Динамо и Барсой состоялось в ноябре 1997 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В составе киевлян хет-трик оформил Андрей Шевченко, а эффектную точку поставил Сергей Ребров.

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