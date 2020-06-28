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УЕФА поздравил Де Брюйне с днем рождения ярким видео – роскошная пушка в ворота Шахтера

15:11 - Читати українською
УЕФА поздравил Де Брюйне с днем рождения ярким видео – роскошная пушка в ворота Шахтера
Кевин Де Брюйне / Getty images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне отмечает свой день рождения 28 июня.

Официальный твиттер Лиги чемпионов опубликовал по случаю 29-летия бельгийца видеоролик с самыми яркими действиями футболиста в матчах главного еврокубка.

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Попал в подборку и блестящий гол в ворота Шахтера, который Кевин забил в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ сезона 2017/18. За всю карьеру бельгиец сыграл в Лиге чемпионов 40 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 11 ассистов.

Воспитанник Генка самый успешный этап своей карьеры проводит в Манчестер Сити, с которым уже дважды выиграл АПЛ, четыре Кубка Лиги, два Суперкубка и один Кубок Англии.

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