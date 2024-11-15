УЕФА на своей странице в социальной сети Х (когда-то Твиттер) поздравил полузащитника Жироны и сборной Украины Виктора Цыганкова, которому исполнилось 27 лет.

Цыганков близок к возвращению в состав Жироны – в Испании раскрыли, когда украинец сможет сыграть

Пресс-служба организации дополнила поздравления голом украинца в ворота сборной Исландии в решающем матче за выход на Евро-2024. Напомним, Виктор тогда сравнял счет, ответив точным ударом на гол Альберта Гудмундссона, а в конце матча Михаил Мудрик вырвал победу для Украины.

Также украинца поздравила и Жирона, которая без своего лидера пока буксует и в чемпионате Испании, и в Лиге чемпионов.

Напомним, сейчас Цыганков оправляется от травмы: вингер получил травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги в матче Лиги чемпионов с Фейеноордом и пропустил октябрьские поединки Лиги наций за сборную Украины. Виктор получил вызов от Реброва на решающие дуэли с Грузией и Албанией, однако не успел окончательно восстановиться и отказался от поездки в национальную команду.