Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков сегодня отмечает свое 24-летие.

Воспитанник Динамо сегодня получает поздравления. Не забыли об этом дне и в пресс-службе УЕФА, опубликовав соответствующее сообщение в официальном Twitter организации.

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УЕФА предлагает еще раз вспомнить гол, который Виктор Цыганков забил в ворота каталонской Барселоны в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

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Добавим, пока вся профессиональная карьера украинца связана с Динамо. Цыганков сыграл за киевлян 207 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 56 результативных передач.