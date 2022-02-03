УЕФА в своем Твиттере вспомнил гол Александра Алиева в ворота Порту, поздравив таким образом экс-хавбека Динамо с 37-летием.

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Напомним, в октябре 2008 года киевляне в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде одолели португальский клуб. Единственный гол в матче забил именно Алиев.

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К слову, Александр начал профессиональную карьеру в Борисфене в 2001 году. Наибольшую славу снискал в Динамо и московском Локомотиве. Успел поиграть за запорожский Металлург, Днепр, Рух, российский Анжи, казахский Тараз и несколько любительских клубов.

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