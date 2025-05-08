Организаторы финала Лиги Европы провели репетицию этого футбольного действа, но потеряли официальный мяч решающего матча турнира. Об этом информирует Marca. Сообщается, что главный атрибут финала ЛЕ исчез после того, как его проверили.

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Футбольный снаряд начали толкать, чтобы убедиться в идеальном отскоке от газона, а также сверить со стандартами накачки воздухом. Однако после очередного сильного удара мяч взлетел в воздух и не вернулся обратно. Официальные лица УЕФА ждали его падения, которого так и не случилось.

Вскоре после этого ответственный за тестовую сессию попросил проявить осмотрительность, чтобы не сеять панику среди болельщиков.

Исчезнувший мяч был не просто каким-то мячом. Это была жемчужина в короне Decathlon: мяч Kipsta, создан и специально разработан Decathlon для финалов Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Он прошел проверку качества на различных этапах производственного процесса, чтобы гарантировать оптимальную производительность на самом высоком уровне.

Финал ЛЕ состоится 21 мая в Бильбао.