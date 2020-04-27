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УЕФА поможет Украине справиться с последствиями пандемии в футболе – космическая сумма

20:10 84 Читати українською
УЕФА поможет Украине справиться с последствиями пандемии в футболе – космическая сумма
Александер Чеферин / фото: УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил средства для преодоления последствий коронавируса.

Исполнительный комитет УЕФА позволил отменить условия для платежей, осуществляемых в рамках программы HatTrick, сообщает пресс-служба союза.

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Отмечается, что УЕФА выделил 236,5 миллионов евро помощи своим 55 ассоциациям для решения проблемы COVID-19 в своих странах. Обычно финансирование программы HatTrick направлено на реализацию конкретных и целевых проектов. Однако УЕФА решил позволить каждой ассоциации устанавливать свои собственные приоритеты, учитывая негативное влияние коронавируса на футбол всех уровней.

Президент организации Александер Чеферин заявил, что каждая ассоциация получит до 4,3 миллиона в евровалюте к концу текущего или в начале следующего сезона. "УЕФА хочет помочь своим членам реагировать так, чтобы это соответствовало их конкретным обстоятельствам", – сказал Чеферин.

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Теги
коронавирус УАФ Александер Чеферин
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