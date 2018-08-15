УЕФА пока никак не реагирует на высказывания председателя правления Славии в адрес Григория Суркиса

Эмоциональные высказывания председателя правления пражской Славии Ярослава Тврдика о работе арбитров на матче с Динамо и в адрес вице-президента УЕФА Григория Суркиса пока остались без внимания Европейского футбольного союза.

"Нет никакой информации по поводу этого твита", – отметили Футбол 24 в пресс-службе УЕФА.

Председатель правления Славии: Арбитры грубо повлияли на оба матча, Григорий Суркис должен уйти в отставку

Как сообщалось, комментируя матч Динамо – Славия, Тврдик написал в своем Twitter, что арбитры "грубо повлияли на оба матча", а Суркис, по его мнению, должен уйти в отставку.

Напомним, в ответном матче 3-го квалификационного рануду ЛЧ Динамо обыграло Славию (2:0). Следующим соперником киевлян будет амстердамский Аякс.

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