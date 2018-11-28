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УЕФА пока мониторит ситуацию относительно возможных изменений в проведении матчей в Украине

13:09 99 Читати українською
УЕФА пока мониторит ситуацию относительно возможных изменений в проведении матчей в Украине
Шахтер – Лион / ФК Шахтер

УЕФА продолжит мониторить и оценивать ситуацию безопасности в Украине, чтобы определиться с возможной сменой мест проведения матчей еврокубков из-за введения военного положения в нескольких областях.

"УЕФА будет наблюдать и оценивать ситуацию в сфере безопасности в Украине в ближайшие дни, прежде чем принимать какое-либо решение о потенциальной смене мест проведения других матчей", – отметили Футбол 24 в пресс-службе УЕФА.

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Таким образом в Европейском футбольном союзе прокомментировали возможность изменения места проведения матча Лиги чемпионов Шахтер – Лион, который по состоянию на сегодня должны сыграть 12 декабря в Харькове.

К слову, накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Причиной такого шага стало то, что "канониры" собирались прилететь в Харьков, а регион входит в перечень областей, в которых введен особый режим.

Источник: Футбол 24
Лига чемпионов6 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Лион: Среда 12 декабря 2018

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