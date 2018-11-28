УЕФА пока мониторит ситуацию относительно возможных изменений в проведении матчей в Украине

УЕФА продолжит мониторить и оценивать ситуацию безопасности в Украине, чтобы определиться с возможной сменой мест проведения матчей еврокубков из-за введения военного положения в нескольких областях.

"УЕФА будет наблюдать и оценивать ситуацию в сфере безопасности в Украине в ближайшие дни, прежде чем принимать какое-либо решение о потенциальной смене мест проведения других матчей", – отметили Футбол 24 в пресс-службе УЕФА.

Руководитель Арены Львов: Шахтер не обращался касательно проведения матча Лиги чемпионов с Лионом

Таким образом в Европейском футбольном союзе прокомментировали возможность изменения места проведения матча Лиги чемпионов Шахтер – Лион, который по состоянию на сегодня должны сыграть 12 декабря в Харькове.

К слову, накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Причиной такого шага стало то, что "канониры" собирались прилететь в Харьков, а регион входит в перечень областей, в которых введен особый режим.