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УЕФА пойдет на беспрецедентный шаг, чтобы смягчить негативные последствия коронавируса

19:06 105 Читати українською
УЕФА пойдет на беспрецедентный шаг, чтобы смягчить негативные последствия коронавируса
Финансовый фэйр-плей приостановят? / ФК Манчестер Сити

Руководящий орган европейского футбола планирует приостановить действие финансового фэйр-плей. Соответствующий вопрос могут рассмотреть в ближайшее время.

Вынужденное приостановление европейских чемпионатов из-за пандемии коронавируса COVID-19 существенно ударило по бюджетам клубов. Некоторые из них уже вынуждены пойти на уменьшение зарплаты футболистам.

В связи с этим УЕФА рассматривает возможность приостановки действия финансового фэйр-плей на один год. Это позволит клубам уменьшить размер убытков за текущий сезон, который может затянуться до июля. Ожидается, что уже в ближайшее время УЕФА проведет специальное совещание с участием представителей FIFA, Ассоциации европейских клубов и национальных чемпионатов, информирует Fox Sports Italia.

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В случае принятия положительного решения по этому вопросу клубы в течение года смогут тратить больше, чем заработали. Первый шаг уже сделан – по информации Marca, УЕФА уже перенес срок подачи сведений об отсутствии задолженности с 31 марта на 30 апреля.

Напомним, ранее УЕФА дисквалифицировал Манчестер Сити из еврокубков на 2 сезона как раз из-за нарушения финансового фэйр-плей. Правда, английский клуб уже подал апелляцию в СAS, но когда суд его рассмотрит – пока неизвестно.

Финансовый фэйр-плей работает с 2011 года. Соответствии с его требованиями, каждая команда-участник еврокубков обязана предоставить доказательства того, что ее задолженность не превышает разрешенных норм, а размер расходов не превышает размер прибыли.

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Теги
коронавирус Мир Лига чемпионов УЕФА Финансовый fair-play футбольные финансы
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