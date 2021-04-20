УЕФА запланировал очередные видоизменения в Лиге чемпионов. Все из-за Суперлиги, сообщает журналист Мохамед Бухафси в своем Twitter.

АПЛ перестраховалась на случай Суперлиги – у английских клубов-участников будет только один выход

По его информации, в настоящее время союз ведет переговоры с английским инвестиционным фондом о создании нового формата турнира. В частности, существенно должна увеличиться казна: стартовый бюджет составит 4,5 млрд евро и может вырасти до 7 млрд.

Напомним, накануне 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект запустили Ман Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан. Главным инициатором соревнований был президент "галактикос" Флорентино Перес.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря