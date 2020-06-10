УЕФА подготовил план экстренного завершения Лиги чемпионов – плей-офф на двух стадионах с финалом 23 августа

Сценарий спасения текущего сезона Лиги чемпионов приобретает четкие очертания.

УЕФА уже имеет предварительный план проведения плей-офф, который должны утвердить в следующую среду (17 июня), информирует AS.

Гданьск рискует потерять право проведения финала Лиги Европы – известен новый фаворит

Лига чемпионов возобновится 8-9 августа из четырех поединков 1/8 финала, которые не успели сыграть до паузы. Через 48 часов все команды-участницы 1/4 финала прибывают в Лиссабон. В столице Португалии рядом расположены два больших стадиона (Да Луж и Жозе Альваладе), на которых и пройдут все игры до конца плей-офф. Стадии будут состоять из одного поединка на вылет, финал 23 августа на Да Луж.

Напомним, предварительно хозяином решающего матча Лиги чемпионов был Стамбул, однако турки отказались из-за финансовых проблем.

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