УЕФА предметно рассматривает идею с расширением количества участников Евро с 24-х до 32-х команд, сообщает Associated Press.

Официально: ФИФА увеличила количество участников чемпионата мира-2026 до 48 команд

У организации есть время для принятия решения до 2023 года. Если это новшество утвердят, то 32 участника можно будет наблюдать уже на Евро-2028. Напомним, следующее континентальное первенство пройдет в Германии в 2024 году.

Напомним, ФИФА также расширила количество команд на ЧМ-2026 с 32-х до 48-ми участников.

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