УЕФА планирует создать независимый орган по борьбе с договорными матчами

УЕФА возьмется за создание очередного контрольно-дисциплинарного органа, чтобы полностью ликвидировать заказные поединки.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшем будущем планирует создать независимый орган для борьбы с договорными матчами, сообщается на официальном сайте организации.

УЕФА официально объявил о запуске нового турнира – Лиги конференций

УЕФА намерен создать Европейское агентство против договорных матчей, в связи с чем будет осуществлена экономическая оценка целесообразности. Кроме того, членам исполкома УЕФА будет представлен стратегический план по борьбе с пиратской деятельностью, направленный на защиту прав телевещателей.

УЕФА назвал хозяев финальных матчей Лиги чемпионов следующих трех сезонов

На данный момент главные турниры, проводимыми под эгидой УЕФА – Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат Европы и Лига наций. Кроме того, уже с 2021 года болельщики европейского футбола смогут наслаждаться новым клубным турниром – Лигой конференций.

Чеферин объявил хозяев финалов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-2021 – среди кандидатов был Харьков