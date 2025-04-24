В европейской футбольной организации планируются серьезные изменения в правилах во время матчей на выбывание.

УЕФА после отмены разделения на группы по четыре команды планирует продолжать вносить изменения в регламент Лиги чемпионов.

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Организация рассматривает возможность отменить овертаймы после основного времени в матчах плей-офф, сообщает beIN Sports со ссылкой на Bild.

Чиновники считают, что команды должны сразу пробивать послематчевые пенальти в таких случаях. Также УЕФА хочет вернуть правило, которое запрещает двум командам из одной страны встречаться друг с другом в 1/8 финала турнира, ведь в текущем розыгрыше на этой стадии встречались Бавария с Байером и Атлетико с Реалом.

Кроме этого рассматривается вариант с большими вознаграждениями для команд, которые финишируют в восьмерке лучших на групповой стадии. Пока что эти все предложения лишь на стадии обсуждения.

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