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УЕФА перевел космическую сумму, предназначенную УАФ, оффшорной компании Игоря Суркиса, – Der Spiegel

00:12 80 Читати українською
УЕФА перевел космическую сумму, предназначенную УАФ, оффшорной компании Игоря Суркиса, – Der Spiegel
Игорь Суркис / соцсети

УАФ должна была получить средства от УЕФА, но они, вероятно, пошли в карман президента Динамо Игоря Суркиса.

Немецкое издание Der Spiegel получило в свое распоряжение записку для внутреннего использования в УЕФА, которую составил один из высокопоставленных чиновников 15 декабря 2016. Речь идет о сумме в 380 млн евро.

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В ней сказано, что средства, которые были назначены для УАФ, выплачивались оффшорной компании Newport Management Limited на Британских Виргинских островах. В записке подозревается, что ее контролировал Игорь Суркис.

В 2016 году УЕФА посетил офис Динамо для проверки соблюдения клубом финансового фэйр-плей, и заметил, что зарплаты работникам клуба выплачивает именно эта компания.

Между компанией Newport Management Limited и УАФ существует партнерская договоренность с 1999 года. Она дает компании контроль над всеми финансовыми операциями ассоциации.

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Теги
УАФ Игорь Суркис УЕФА Динамо Киев Динамо Киев
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