toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Евро-2020
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

УЕФА перенес женский Евро-2021 – виноваты мужчины

16:30 9 Читати українською
УЕФА перенес женский Евро-2021 – виноваты мужчины
Нидерланды – действующие чемпионки Европы / AS

Организаторы Евро-2021 среди женщин официально объявили о переносе турнира на 2022 год. Первенство, как и планировалось, примет Англия.

"Принимая экстренное решение о переносе Евро-2020, мы учитывали, что это повлияет на женский Евро-2021.

УЕФА отреагировал на информацию об уменьшении количества городов-хозяев Евро-2020

Мы тщательно рассмотрели все варианты и прежде всего руководствовались стремлением развивать женский футбол. Перенос женского Евро на год означает, что это будет единственный крупный турнир летом 2022 года. Следовательно, он получит внимание, которое заслуживает", – цитирует президента УЕФА Чеферина официальный сайт союза ассоциаций.

Отметим, что турнир летом 2022-го примет 8 английских городов. Женская сборная Украины борется за выход на форум в квалификационной группе I. Правда, первые 3 поединка "желто-синие" проиграли. Соперниками украинок являются команды Ирландии, Германии, Греции и Черногории.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА

blog_ava
Поворознюк: В Первой лиге есть клубы, которые живут благодаря контрабанде
09:26
262
Теги
УЕФА Евро-2020 Женская сборная Украины Александер Чеферин Женский футбол
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
21
час
:
3
мин
Ливерпуль
14:30
Бернли
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук