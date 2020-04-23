УЕФА перенес женский Евро-2021 – виноваты мужчины

Организаторы Евро-2021 среди женщин официально объявили о переносе турнира на 2022 год. Первенство, как и планировалось, примет Англия.

"Принимая экстренное решение о переносе Евро-2020, мы учитывали, что это повлияет на женский Евро-2021.

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Мы тщательно рассмотрели все варианты и прежде всего руководствовались стремлением развивать женский футбол. Перенос женского Евро на год означает, что это будет единственный крупный турнир летом 2022 года. Следовательно, он получит внимание, которое заслуживает", – цитирует президента УЕФА Чеферина официальный сайт союза ассоциаций.

Отметим, что турнир летом 2022-го примет 8 английских городов. Женская сборная Украины борется за выход на форум в квалификационной группе I. Правда, первые 3 поединка "желто-синие" проиграли. Соперниками украинок являются команды Ирландии, Германии, Греции и Черногории.

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