УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2022/23 в Стамбул – список городов на ближайшие 4 года
21:08 - Читати українською
Фанаты самого престижного клубного турнира уже могут планировать себе поездки на будущие финалы.
УЕФА принял решение отдать Стамбулу финал Лиги чемпионов сезона 2022/23, сообщает официальный сайт органзиации.
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Хозяином этого матча раньше утвердили Мюнхен, но теперь домашняя арена Баварии примет ключевой матч ЛЧ только в 2025-м. Это связано с последним финалом, который должен был состояться в Стамбуле, но из-за пандемии его в последний момент перенесли в Порту.
В следующем сезоне заключительная игра турнира состоится в России.
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