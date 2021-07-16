Фанаты самого престижного клубного турнира уже могут планировать себе поездки на будущие финалы.

УЕФА принял решение отдать Стамбулу финал Лиги чемпионов сезона 2022/23, сообщает официальный сайт органзиации.

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Хозяином этого матча раньше утвердили Мюнхен, но теперь домашняя арена Баварии примет ключевой матч ЛЧ только в 2025-м. Это связано с последним финалом, который должен был состояться в Стамбуле, но из-за пандемии его в последний момент перенесли в Порту.

В следующем сезоне заключительная игра турнира состоится в России.

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