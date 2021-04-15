УЕФА отстранил российского арбитра за попытку организации договорного матча в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций настроен серьезно наказывать даже за минимальную причастность к договорнякам.
УЕФА отстранил на 90 дней судью Сергея Лапочкина на время расследования событий 2018-го в поединке квалификации Лиги Европы Вентспилс – Бордо (0:1), сообщает sport-express.
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Стало известно, что российский рефери не заявил в соответствующие органы о попытке организации матча с фиксированным результатом. Якобы перед поединком к Лапочкину обращались с просьбой повлиять на исход встречи.
Россиянину инкриминируют именно сокрытие попытки подкупа, а не участие в ней.
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