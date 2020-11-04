УЕФА отреагировал на слухи о переносе всех матчей Евро-2020 в Россию
УЕФА сообщил свои планы по проведению чемпионата Европы следующим летом.
Футбольный союз пока не собирается отказываться от идеи проведения форума в разных уголках Европы, хотя в прессе стали появляться слухи о назначении России единоличным хозяином.
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"Сейчас все усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира в 12 городах. Их список остается неизменным, мы находимся в контакте с представителями всех стран", – четко ответили представители союза на запрос SID.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 пришлось перенести на год. В список городов-хозяев входят Лондон, Мюнхен, Баку, Бильбао, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Санкт-Петербург, Дублин, Глазго, Будапешт и Рим.
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