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УЕФА отреагировал на решение CAS по апелляции ПСЖ по делу о финансовом фэйр-плей

09:48 55 Читати українською
УЕФА отреагировал на решение CAS по апелляции ПСЖ по делу о финансовом фэйр-плей
Неймар / Фото REUTERS

УЕФА продолжит наблюдать за соблюдением европейскими клубами правил финансового фэйр-плей.

"УЕФА примет к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, которое удовлетворило апелляцию ПСЖ", – сообщает пресс-служба организации.

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УЕФА обещает детально изучить решение CAS и рассмотреть возможность внесения уточнений или поправок в свои правила. Также отмечается, что решение CAS не ставит под сомнение основные цели системы лицензирования клубов и финансового фэйр-плей.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция УЕФА фэйр-плей
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