Накануне итальянский чиновник предложил забрать у Лондона полуфиналы и финал чемпионата Европы из-за ухудшения эпидемической ситуации в Великобритании. Свою обеспокоенность также выразили другие влиятельные политики. В частности, Ангела Меркель.

Италия хочет забрать финал Евро-2020 у Уэмбли – премьер-министр сделал радикальное заявление

В конце концов, организаторов это не останавливает. Они не планируют менять собственные планы. "УЕФА, Английская футбольная федерация и власти Англии успешно работают над организацией полуфиналов и финала Евро-2020 на Уэмбли. Нет планов менять место проведения этих игр", – приводит заявление УЕФА Sky Sport.

Заметим, что Великобритания переживает очередной всплеск заболеваемости. Количество инфицированных увеличивается. В частности, накануне коронавирус обнаружили у игрока сборной Шотландии Билли Гилмора. Всего за минувшие сутки было зафиксировано более 10 000 новых случаев. Пять человек скончались.

"України не існувало на полі. Тепер можна забутися в полонезі!" – австрійські ЗМІ репетують про легку казку на Євро-2020