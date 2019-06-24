УЕФА отреагировал на антироссийские акции грузинских клубов

Европейский футбольный союз дал свою оценку действиям футболистов из Грузии.

УЕФА решил не наказывать местных игроков за публичные выступления против Российской Федерации.

"Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией", – команда экс-карпатовца вышла на матч в специальных футболках

"Учитывая, что упомянутые события произошли во время внутренних соревнований, любая возможная дисциплинарная мера, которая будет наложена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии.

УЕФА может возбуждать дисциплинарное производство в отношении только тех инцидентов, которые происходят в рамках соревнований УЕФА", – ответили представители руководящего органа на запрос Sport24 относительно возможного наказания.

Форвард Эмполи обесчестил Путина неприличным жестом

Напомним, в Тбилиси уже несколько дней проходят демонстрации из-за выступления в кресле спикера парламента Грузии российского депутата, который открыто поддержал независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии.